Nuestra ira es nuestro manifiesto en contra del racismo que recibimos

JM GIORDANO/SOPA IMAGES/GETTY IMAGES

Si nos remontamos a la época de invasión europea hacia Latinoamérica, los invasores establecieron que las personas originarias de la región no eran personas evolucionadas, catalogadas como no civilizadas. Dicha invasión no llegó sola, sino que secuestraron a millones de personas de África -a quienes se les catalogaba como personas sin alma- , quienes llegaron esclavizadas a manos del bloque opresor blanco.

Por lo que, la invasión europea significó una construcción en el imaginario colectivo de la sociedad, donde todo lo catalogado como civilización la representaban y representan hasta el día de hoy ellos mismos y todo lo no civilizado, las personas originarias, esclavizadas y explotadas como mano de obra (no remunerada). Es decir, se encargan de propagar una visión de lo que es bueno y lo que es malo, ellos han sido los dueños de la palabra hasta en la actualidad.

Cabe señalar también que el racismo sigue latente, que no se acabó cuando se abolió la esclavitud. De hecho, necesitamos evidenciar que la abolición no fue provocada para el bien de lxs esclavizadxs, sino por la transición al proceso de consolidación del capitalismo como modo de producción dominante con el fin de hacer posible la expansión de las actividades exportadoras y para ello se necesitaba abolir la esclavitud.

Es decir, el proceso abolicionista en latinoamérica, nunca resultó ser un movimiento de esclavizadxs (a excepción de Haití) y donde lxs ex-esclavizadxs fueron dejados a su suerte, marginadxs socialmente y económicamente, es decir, a esto nos referimos cuando hablamos de racismo estructural, ya que al momento de abolir la esclavitud, ninguno de los gobiernos se preocupó de preparar laboralmente a la población ex-esclavizada, sino que, -y esto es un hecho que se puede ver hasta en la constitución de Chile y Argentina (continúa vigente el artículo en cada constitución)- invitaron cordialmente a los migrantes europeos blancos, con “mejor cualificación” para los respectivos trabajos que requerían cierta especialidad (Perez & Cardoso, 1984) .

Asimismo, el proceso de independización de la Corona Española, el cual significó la construcción de un Estado-Nación en cada país del continente, por lo que se buscó constituir la identidad-nación, donde dicha constitución se refiere a la homogeneización cultural, social y hasta biológica. De este modo, una discriminación social fundamental para llevar a cabo esa construcción en el imaginario de las personas, el racismo, es esencial para distinguirse -en el primer momento- del otro, generar ese sentido de otredad misma.

Por lo que nuestro color de piel, nuestro cabello, nuestras facciones y hasta nuestro sexo condiciona directamente nuestra vida en cuanto a lo económico y social. De esta forma, es muy evidente el por qué de pequeñxs no vemos a casi ninguna persona negra en los medios de comunicación, en la escuela, en una tienda, en la universidad, finalmente en espacios que requieran algún privilegio económico en donde te puedas disolver, para tener voz y que te escuchen; pero en cambio, si nos ven en trabajos en donde somos mal vistxs, en donde se nos abusa y violenta de todas las formas posibles.

Al ser negrx y crecer en una sociedad en donde te niegan completamente como persona y para lo único que te reconocen es por tu color de piel, cabello y facciones para luego violentarte, es difícil reconocerte a ti mismx, construir tu propia identidad si están presionando desde el minuto uno a ser otra persona y adecuarse a esa identidad impuesta.

Es por ello, que todo lo que no cumple con lo establecido se condena, se niega, se criminaliza, se invisibiliza, pero también se visibiliza para ser sentenciado, ridiculizado y caricaturizado a la vez.

Bianca Nguema, Proyecto “Reflections”: Marina inside de the mirror

Un hecho muy importante respecto a nuestra identidad, donde Audre Lorde le da en el clavo respecto al compañerismo y hermandad entre nosotras como mujeres negras es: si eres negra en una sociedad que se cree blanca y donde los blancos tienen el poder, al encontrarse con otra mujer negra te aterra que la sociedad te diga que son iguales, sólo por el hecho de ser negra y tener el cabello rizado, intentas diferenciarte, intentas que el razonamiento nefasto y banal de la supremacía blanca no te afecte o haces todo lo posible para que no te digan que son iguales, no te relacionas con tu compañera negra, tratas de alejarte y cuando te acercas sólo lo haces para compararte y juzgarla, comienzas a competir internamente con ella, quién es la mejor haciendo tal cosa, porque sólo una negra identificada como negra puede caber dentro del círculo social. Por lo que nuevamente caemos en esa presión social respecto al racismo “positivo” referente a que debemos bailar mejor, ser buenxs atletas, coger mejor, ser lxs mas sexys, etc. Nunca tenemos el poder de decidir quienes deseamos ser y que deseamos hacer.

Por lo tanto, dicha represión histórica se ha interiorizado muy bien dentro de nuestra sociedad, donde nosotrxs como comunidad negra y afrodescendiente, tal como señala Audre Lourde, nosotrxs poseemos una ira en nuestro interior, la cual debemos saber canalizar y hacerla explícita, porque nos ayuda a reconocer la opresión racista que vivimos día a día, por lo que darnos cuenta nos posibilita a erradicar esos mensajes destructivos que recibimos de diversos sectores, ponerle nombre a la opresión, evidenciar y así lograr identificarnos entre nosotrxs mismxs. Pero también, como apunta Lorde no quedarnos solamente en que lo “negro es hermoso”, si bien es un buen comienzo para poder amarnos a nosotrxs mismxs y a nuestrxs demás compañerxs, pero si sólo nos quedamos en eso corremos el riesgo de que nos encasillen sólo en el patrón superficial del ser, porque sólo eso, no nos dará poder.

Es por ello que necesitamos reconocer desde ya el racismo, no callarnos más, que no nos callen más, porque no por callarnos vamos a sentir menos miedo (Lorde, 2003) porque nuestro destino nunca fue estar solxs, sin nosotrxs, sin lxs que nos comprenden completamente, hermanxs de dolor, de ira, de rabia, de liberación, de acción, de rebelión.

Camila Sala Marambio

Bibliografía

Lorde, A. (2003). La Hermana, la extranjera. Madrid: Editorial HORAS.

Cardoso C. & Pérez H. (1984). Historia económica de América Latina. Capítulo 4: La transición al capitalismo periférico (siglo XXI). Barcelona: Editorial Crítica.

