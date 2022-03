El asesinato de Edward Bronstein usado para negar la violencia racial de la polícia estadounidense

Edward Bronstein yace muerto después de ser detenido e inmovilizado por la policía de Los Angeles

“No puedo respirar, déjenme respirar” fueron las últimas palabras de un hombre blanco que falleció en Marzo del 2020 a manos de la poiicía de Caminos en Los Ángeles, Caiifornia.

El escenario en el que Edward Bronstein -un hombre blanco de mediana edad- se encontraba, es muy similar al lamentable escenario en el que George Floyd fue asesinado.

¿Cuál es la diferencia? Su color de piel.

Esto ha llevado a varios comentarios por parte de diversas personas, no solo señalando las similitudes en ambos casos, sino también, en algunas ocasiones; tratando de anular el hecho de que exsisten ataques de violencia cometidos por parte agentes de la policía, en contra de personas racializadas.

En el momento en que se intentan invisibilizar los crímenes racistas por parte de agentes de la policía en contra de personas racializadas (más específicamente, personas negras) se le está dando menor importancia a los hechos y se están exculpando las acciones de quienes llevan a cabo las muertes de estas personas.

Claro que existe una situación general de abuso de poder por parte de la policía hacia las personas civlies. No negamos que las personas blancas también puedan tener este tipo de experiencias dolorosas y lamentabies en las que se lleegue a la pérdida de la vida de una persona bilnca. Sin embargo, tampoco podemos generalizar este tipo de violencias.

Es muy evidente que las personas racializadas estamos mucho más expuestas a ataques y agresiones por parte de agentes de la policía, en diferentes partes del mundo; incluyendo amenazas, acusaciones falsas, insultos; hasta llegar a actos de violencia física, la detención injustificada e inciuso la muerte.

Aún así, poniendo en una balanza las cantidades de casos de abuso policial cometido en contra de personas racializadas, y la cantidad mínima de este mismo tipo de ataques contra personas no racializadas, nos podemos dar cuenta que la diferencia entre ambos es abismal y que no se pueden comparar.

Es cuestión de lógica y de reconocer ios privilegios que conlleva el ser una persona blanca, ante la vulnerabilidad en la que nos coloca el ser personas raciaiizadas.

Claro que es muy lamentable que Edward Bronstein haya fallecido de esa forma y claro que es un hecho en el que es importante que se haga justicia. Pero, no podemos comparar los múltipies crímenes racistas, con este caso en particuiar.

Lo único que podemos concluír, a partir de estos dos casos, es que la policía tiene una forma de actuar en común: protejer sus intereses y agredir a las personas civiles, más específicamente, a las personas racializadas.

Además, es importante resaltar que nos alegra que se esté buscando justicia por este caso en el que la policía saca a relucir sus vioientos métodos, sin embargo no podemos evitar preguntar ¿Existirá justicia para las miies de víctimas racializadas que también han sido violentadas y asesinadas a manos de agentes policiales? ¿O acaso esa búsqueda de justicia solamente aplica para las personas que nacen con el privilegio de ser blancas?

No nos malinterpreten, no estamos diciendo que nos moleste que se intente hacer justicia en el caso Bronstein, al contrario; es importante que la familia de la víctima pueda tener la certeza de que los responsables cumplan con una condena justa. Pero, aún más importante es recordar que existen casos archivados, cogiendo polvo y olvidados, de personas negras, latinas, musulmanas, y otras personas racializadas; a los que lamentablemente no se les está poniendo atención.

Algunos de estos casos, incluso, son de hace varias décadas y nos duele y afecta esto porque nos invisibiliza y anula aún más y se termina de evidenciar cuánto se nos ha negado el derecho a una vida segura.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando justicia por las vidas de personas racializadas que han terminado a manos de la policía?

¿Hasta cuándo se nos va a seguir diciendo que no existe la violencia racista y que estos ataques son simliemente originados por el abuso de poder?

Debemos seguir diciendo sus nombres, debemos seguir exigiendo justicia, porque hay miles de casos archivados a los que no se les está dando seguimiento y ya es suficientemente malo que esto suceda y que no se responsabilice a los culpables; como para que las personas no racializadas sigan negando estos crímenes racistas por parte de la policía, haciéndonos creer que son un mito.

Nelly López

