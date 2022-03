Altercado entre Will Smith, Chris Rock y Jada Pinkett en los Oscars

Jada Pinkett Smith, a la izquierda, y Will Smith aparecen en la audiencia de los Oscar el domingo 27 de marzo de 2022 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.. (AP Photo/Chris Pizzello)

En la noche de los Oscar 2022, hubo un altercado entre Will Smith y Chris Rock. Chris Rock, tras salir a presentar la siguiente categoría de premios, hizo un comentario en referencia a Jada Pinkett. Dijo: “Jada, love you, G.I. Jane 2, can’t wait to see it,” cuya traducción es: “Jada, te quiero, G.I Jane II, no puedo esperar a verlo”, burlándose de esta manera de la pérdida de pelo, síntoma de alopecia, de Jada Pinkett a lo cual la gente del público junto con Chris Rock respondieron riéndose, mientras el lenguaje corporal y facial

de Jada mostraban cuán incómoda estaba por ese comentario, pues había hablado en varias ocasionesde cómo lo estaba viviendo.

Para quienes no lo sepan, ’G.I Jane’ es una película protagonizada por una mujer blanca con el pelo rapado. Entonces, Will Smith, quien estaba sentado al lado de Jada Pinkett, y parecía al principio reírse con el público, se levantó, caminó al escenario y le profirió un bofetón inesperado a Chris Rock, el cual quedó sorprendido. El bofetón fue acompañado al grito de una frase “Keep my wife’s name out of

your mouth!”/“¡Deja el nombre de mi mujer fuera de tu boca!” que repitió en un par de

ocasiones.

El público quedó sorprendido y en varios países se cortó y muteó la retransmisión de ese momento. Una hora después, Will recibía un oscar. Durante el discurso, le saltaron las lágrimas, pero señaló que no era por el premio.



Condenamos todo tipo de violencia, sin embargo, nos paramos a analizar la situación desde una perspectiva crítica, y para ello analizamos qué representan cada una de las personas implicadas en este altercado.



Condenamos la normalización de la humillación a la mujer en un escenario mundial, al ser retransmitidos los Oscar en el mundo entero, y más bajo la premisa de que es una broma, ya que obliga a la persona víctima de violencia a asimilar la burla hacia su cuerpo y hacia su enfermedad es decir, a asimilar la manipulación emocional del llamado ‘luz de gas’. Esto aumenta con creces cuando tienes estereotipos jugando en tu contra.

Jada Pinkett es una mujer negra y su cuerpo es leído como tal, su derecho a enfadarse se ve repercutido por el estereotipo de la ‘mujer negra enfadada’ lo cual reduce sus posibilidades de querer manifestar enfado o incomodidad de manera pública, pues se le tomará como “exagerada”.



A parte, reírse de ello aumenta el estigma hacia enfermedades físicas, en este caso la alopecia. Es importante no perder de vista que por muy broma que sea, este comentario va a tener serias repercusiones negativas sobre la salud mental de Jada Pinkett. Will Smith, podría haber actuado de otra manera. Sin embargo,

cabe reconocer que su actuación representa un acto de intolerancia a la humillación hacia la mujer negra. En esta situación, hubiera sido más fácil, además siendo los dos semejantes (hombres negros), enfrente de tanta gente, dejarlo pasar, reirse y hacer como que no ha pasado nada. Recordemos que Will Smith en varias ocasiones ha sido objeto de burla por expresar sus sentimientos en público a pesar de ser producto de inestabilidad emocional situacional y de un estado de salud mental afectado por un episodio de ruptura (por ejemplo, usando situaciones situaciones en las que llora de meme). Por lo cual, sabía que defender a Jada probablemente iba a ser negativo para el a nivel social



En cuanto a Chris Rock, su comentario deja mucho que desear: es violento, manipulador, y sobre todo hiriente para la comunidad. Quizá no se merecía un bofetón pero sí merecía ser señalado por el comentario desagradable y exigir responsabilidad y cuidados, más, en un contexto de visibilidad mundial.

Como afrofeministas y siendo conscientes de la tan grave problemática que supone la estigmatización y la humillación normalizada hacia la mujer negra a nivel sistémico, estructural y social por el impacto en nuestros cuerpos a nivel físico y mental, repudiamos el comentario de Chris Rock y apoyamos la puesta en mesa de comentarios hirientes que en realidad por muy personales que parezcan, se extrapolan a toda una comunidad. Cuidarnos entre nosotras también tiene que ver con no violentarnos cuando somos conscientes de la situación de vulnerabilidad en la que estamos. Cuidarnos es aceptarnos y ayudar reducir la estigmatización de nuestros cuerpos. Cuidarnos es vernos, es apoyarnos y en definitiva, es defendernos.

