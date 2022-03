Test de Privilegio Blanco (Edición para educadores antirracistas)

Ilustración de Aaron MacMullin

A menudo se nos anima a creer que vivimos en una meritocracia, en la que todo el mundo es igual y recibe el mismo trato. Si te esfuerzas lo suficiente, no hay razón para que no tengas éxito. Este test pretende desacreditar ese mito de la meritocracia posracial exponiendo algunas de las desigualdades raciales estructurales que existen en nuestra sociedad. Adaptado del libro White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack, de Peggy McIntosh, este ejercicio ayuda tanto a los blancos como a las personas racializadas a explorar la presencia del privilegio blanco en nuestra sociedad.

El racismo es como una moneda de dos caras: por un lado, perjudica a algunas personas (en lo que solemos fijarnos), y, por otro lado, beneficia simultáneamente a algunas personas (más fácil de olvidar: el privilegio blanco).

Este test se diseñó como punto de partida para un debate guiado sobre el privilegio blanco con alumnado adolescente, pero es una herramienta valiosa que podría utilizarse en muchos contextos. Apto para personas de todas las identidades raciales, este ejercicio es una gran herramienta para que los adultos educen su propia conciencia racial (como ejercicio de desarrollo personal y profesional) y para que los alumnos de secundaria exploren su conocimiento del racismo a su alrededor.

Me gustaría animar a los lectores y a los participantes a que consideren el privilegio blanco como el resultado de las desigualdades raciales estructurales y no solo de la pereza, la mala intención o las cualidades inherentes a un grupo en particular.

Test

Para completar esta prueba, lee los siguientes enunciados y anota tu puntuación en una hoja aparte. Al leer los enunciados, haz lo posible para aislar completamente la raza e ignorar otras identidades que puedan afectar a tus resultados.

Para cada enunciado, si crees que frecuentemente es cierta, puntúa 0. Si el enunciado es cierto a veces, puntúa 3. Y el enunciado es falso, puntúa 5. Al final, se te pedirá que sumes tu puntuación.

La gente suele suponer que soy inmigrante incluso antes de que diga una palabra. La pregunta «¿de dónde eres?» es difícil de responder, sobre todo si la persona que pregunta está tratando de averiguar por qué tengo el aspecto que tengo. Cuando entro en cualquier supermercado, rara vez encuentro un montón de productos alimenticios que respondan a las tradiciones de mi familia. Es difícil encontrar los productos capilares adecuados que funcionen para mi pelo. Es difícil encontrar maquillaje, medias y/o tiritas que se adapten a mi tono de piel. Cuando entro en una tienda, es probable que el guardia de seguridad me vigile más por el color de mi piel. Cuando paso por el control de seguridad o de inmigración en un aeropuerto, a menudo me paran al azar y me hacen más preguntas en comparación con otras personas de diferente color de piel. Si alguna vez me para la policía, creo que es probable que me hayan seleccionado por mi color de piel. Cada vez que hay un atentado terrorista, la gente tiende a mirarme con más miedo, odio y/o acusación. Los libros que leo en la escuela rara vez tienen personajes que compartan el mismo color de piel que yo. En las películas que veo, los personajes que comparten el mismo color de piel que yo rara vez son los héroes. En la historia que he estudiado, mis antepasados no reciben mucha atención ni crédito. En las noticias, las personas que comparten el mismo color de piel que yo suelen ser retratadas como pobres, indefensas y/o peligrosas. Desde la guardería hasta hoy, los profesores que he tenido no comparten el mismo color de piel que yo. Los únicos adultos en las escuelas que comparten el mismo color de piel que yo son el personal de limpieza y/o de cáterin. A veces me gustaría que mi piel y/o mi pelo fueran más claros porque me harían la vida más fácil. Los festivales y las fiestas que celebra mi familia no se suelen celebrar en las escuelas. Es difícil encontrar carteles, postales, libros ilustrados, tarjetas de felicitación y revistas en los que aparezcan personas con el mismo color de piel que yo. La gente on line o en público me ha dirigido insultos racistas. No puedo criticar a nuestro gobierno, nuestra historia y/o nuestra cultura, ni hablar de lo mucho que discrepo de las políticas y las prácticas sin que me vean como un extraño. Me resulta difícil encontrar muchos espacios en los que pueda estar en compañía de personas que comparten el mismo color que yo. Cuando me hablan del patrimonio nacional, de la historia de la humanidad o de la civilización, me muestran a personas que no comparten la misma cultura o el mismo color de piel que yo. Si alguna vez digo palabrotas o me porto mal, la gente tiende a atribuir estos comportamientos a la mala moral y/o a la pobreza de las personas que comparten mi color de piel y mi origen cultural. Siempre que me va bien en una situación difícil, la gente puede decir que es un mérito de mi raza. A menudo me piden que hable en nombre de todas las personas de mi grupo racial, cultural y/o religioso. Siempre que pido hablar con «el responsable», puedo estar seguro de que me enfrentaré a alguien que no tiene el mismo color de piel que yo. Me resulta difícil ignorar y/o minimizar el impacto del racismo en mi vida. Me voy a casa de la mayoría de las reuniones de las organizaciones y/o clubes a los que asisto sintiéndome algo aislado, fuera de lugar, superado en número, no escuchado, temido u odiado, en lugar de relacionado y bienvenido. Si mi día o mi semana van mal, no puedo evitar preguntarme si los episodios o situaciones negativas han tenido matices raciales. Soy incapaz de hablar de mis experiencias racializadas de forma abierta y honesta en la escuela o en el trabajo.

Puntuación total: _________

Puntuación total / 150 X 100 = porcentaje total de privilegio blanco.

Reflexiones:

El 100% es la puntuación de los que más se benefician del privilegio blanco. El 0% es la puntuación de aquellos que experimentan menos el privilegio blanco. ¿Qué significa esto sobre nuestras diferentes experiencias vitales y oportunidades?

Os animamos a que consigais que alguien con una identidad racial diferente complete la prueba, compare los resultados y discuta cualquier idea obtenida del proceso.

Esta puntuación se centra únicamente en la raza y cabe señalar que otras identidades interseccionales (género, sexualidad, clase, discapacidad, etc.) afectarán a tu experiencia de privilegio. Además, la raza es una construcción social fluida y en constante evolución, por lo que la puntuación de una persona puede estar sujeta a cambios con el tiempo, dependiendo del contexto y de su concienciación racial.

*Test adaptado de la web escocesa THE ANTI-RACIST EDUCATOR

Redacción Afroféminas

