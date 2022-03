Novedades literarias infantiles y juveniles en Afroféminas

Educar, educar y educar. Nos esforzamos mucho en buscar y escoger literatura infantil y juvenil que ponga el foco en la diversidad y el respeto de los derechos humanos.

Érase dos veces un patito al que llamaban feo. Un patito que, en esta ocasión, nos mostrará que solo debe cambiar quien no respeta la diferencia.

Esta versión alternativa coloca en el centro el tema del bullying y pone en valor la riqueza de la diversidad. Cuenta que quien tiene que cambiar no es el diferente, sino aquél que no acepta la diferencia. Y que si no te posicionas abiertamente al lado del agredido, lo haces implícitamente junto al agresor.

Cenicienta ha muerto anuncia la llegada de una nueva voz épica a la narrativa fantástica infantil y juvenil. Esta original aproximación al cuento clásico hará que los lectores se cuestionen las historias que les han contado y empaticen con las chicas que rompen los esquemas del mundo que les rodea.

Una muñeca con un look genial, con un hermosas trenzas y orgullosa de su negritud.Las niñas que son como ella pueden autorreconocerse. Las niñas que no son como ella pueden aprender que la diversidad es real. La representación es importante.

La última línea de muñecas “Barbie Fashionistas” incluye muñecas con diferentes tipos de cuerpo, tonos de piel, colores de ojos, colores de pelo, peinados y un montón de conjuntos a la última.

