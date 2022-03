Colorismo vs. Blackfishing, dos ideas opuestas que conviven en paralelo

Ariana Grande y Nicki Minaj actúan juntas en los MTV VMA 2016

Si llevas al día la cultura popular tendrás familiaridad con el término blackfish. Se trata de la apropiación de elementos de la estética negra en personas blancas, haciendo alusión de que pueden tener ambiguedad racial, o lo que es lo mismo, parecer negrxs o latinxs. Jesy Nelson, Ariana Grande, Nikita Dragun y otras celebridades han sido acusadas de hacer blackfishing. Por otro lado, la familia Kardashian ha alimentado su imperio multimillonario a través de la apropiación cultural. Sin embargo, este fenómeno coexiste con el colorismo, fenómeno en el que se favorece más a las personas de piel más clara. ¿Cómo hemos llegado a este punto como sociedad?

Los estándares de belleza, como la moda, evolucionan cada vez más rápido. La idea tóxica de reproducir un estilo determinado en todas las personas para así considerarlas dentro de los cánones de lo que es “bello” es un fenómeno que lleva ocurriendo desde que el ser humano manifiesta interés por la estética. En la era victoriana la moda eran las cinturas imposibles y la blancura de la piel, casi artificial y moribunda. En los años cincuenta se llevaba la silueta del New Look de Christian Dior, cuando la tendencia era tener la figura conocida como ‘reloj de arena’; épocas en las que ser delgada no se consideraba tan atractivo como en la posterior década de los 90 y el look Heroin chic, culpable de innumerables trastornos alimenticios en mujeres jóvenes.

En la actualidad, y dentro de la cultura occidental, hemos visto un cambio en el estándar de belleza que se viene produciendo desde comienzos de la década de los 2010. Por esta época pasamos de idealizar a celebridades blancas, delgadas y rubias a interesarnos por la vida de la que se conoce como ‘la familia real estadounidense’: las Kardashians. De esta forma, Kylie Jenner construía su imperio multimillonario enseñándonos a sobre perfilar los labios gracias a su lip kit, y Kim Kardashian nos mostraba su rutina de entrenamiento y productos como los skims para conseguir su figura.

.¿Apreciación cultural o apropiación cultural?

En primer lugar, debemos de entender de donde viene la fascinación con la cultura negra y su influencia en el mundo occidental. Como dice la cantante, Lizzo, en su canción Rumours: ‘Black people made Rock and Roll’. Históricamente, han sido personas negras las que han iniciado la mayoría de movimientos socioculturales del siglo XX. Sin embargo, la gente blanca se ha dedicado a apropiarse de cada nueva tendencia y explotarla como suya. En este ejemplo en específico, históricamente se conoce como el inicio del rock and roll al grupo Bill Haley and his comets o Elvis Presley y su titularidad como ‘Rey del Rock’ por mencionar la palabra Rock por primera vez. No obstante, fue el blues y el posterior Rythm and Blues, género inventado por artistas negrxs, el verdadero predecesor del género musical, en el cual participaron pioneros como Little Richard o la cantante y guitarrista Sister Rosetta Tharpe.

Cuando Ariana Grande decide sacar el videoclip de 7 Rings, por el año 2018, se encontraba en una era en la que su imagen como artista era, tal como lo que mencionaba anteriormente, parecer racialmente ambigua. De hecho, mucha gente por el año 2019 pensaba que la cantante era latina. La estética de este videoclip en concreto lo formaban pequeños detalles extraídos de la cultura asiática, además de la estética negra en sí.

No podemos saber con certeza si la cantante roba elementos de la estética negra a propósito o de forma inconsciente, bajo su modo de intentar encajar en los estándares de belleza. El problema surge cuando celebrities e influencers blancas comienzan a vender una imagen de sí mismxs en la que su tono de piel ya no es blanco, su estilo se asemeja mucho a lo que se conocía como guetto chic (nombre que se daba al estilo de vestir de las mujeres afroamericanas de forma despectiva), y adoptar el blaccent, o la imitación del AAVE (African-American Vernacular English) otro de los aspectos que durante décadas se consideraba como algo negativo de la comunidad negra y por el que se favorecía la concepción de que tenían menor educación.

Quizás no hemos evolucionado lo suficiente como sociedad como para que el colorismo y la apropiación cultural, que no apreciación cultural, sean nuestro pan de cada día. Finalmente, todo vuelve al daño sistemático que ha causado el colonialismo y el trato de inferioridad por parte de blancxs a otras comunidades. Por su parte, perpetuar un sistema de injusticias es, indudablemente, más fácil que desafiarlo. Es por ello que el colorismo sigue siendo un problema en 2021 y las Kardashian no dejarán de ser influyentes de un día para otro. Las generaciones jóvenes son las portadoras del cambio social que posiblemente veamos en las próximas décadas. A pesar de todo, no creo que desaparezcan de forma automática.

Yadiara González

Casi periodista y músico tinerfeña. Me gustan los libros, el cine y hacer playlists.

