Una Carta a Francia Elena Márquez Mina

Ya sabemos que has llorado. Que cuando te despiertas, seguramente, piensas adormilada en las posibilidades y te levantas. Que te miras al espejo, que tú vista es silenciosa, ida. Que cuando hablas lo haces con sentimiento, porque lo sientes, porque te duele, porque te cansaste de las pérdidas que va dejando la muerte cuando se va y cuando vuelve, allá, en aquél pedazo de tierra negra lejana, olvidada, en la que no sé sabe de qué lugar vienen las balas, cuando se cruzan al fuego abierto, pero te quedaste. Y a los 15 años comenzaste a defender el agua fresca que corría por el Río Oveja, defendiste uno a uno los recuerdos desvanecidos en el agua que corría, porque estabas creciendo ahí, porque en ese río, que allá afuera, es solo un hueco de agua sin fuerza, para ti es la historia viva de tu gente, es la ancestralidad de la memoria húmeda de África, es la rememoración en la distancia de las prácticas culturales de nuestros antepasades. Y te quedaste, porque luego, ya no quisiste estudiar Antropología cultural, y abandonaste en ese momento, la necesidad que te intranquilizaba, y era volver a África, ya no en tus sueños, era ir a África y saber de nuestros ancestres, de nuestras abuelas, y entonces sí sentirte tranquila, pero te quedaste Mina, porque aceptaste tu amor y la defensa por el territorio, porque en esa tierra trágica y alegre naciste en las primeras brisas y luces decembrinas.

Y te quedaste, porque entendiste que allá fuera, en el frío blanco y triste de la capital citadina, aquellos hombres con sus creaciones pretenciosas que llamaban empresas con tanto orgullo, no entendían los lenguajes de la memoria, no habían oído hablar jamás de la ancestralidad, ni los cuidados de la naturaleza. No fuiste tú qué no los entendiste a ellos, fueron ellos quienes no te entendieron a tí. Y te quedaste, porque estudiaste Derecho, y trabajabas en Suárez, y de regreso, peleabas con los chóferes el regateó del pasaje para poder llegar a la universidad en Cali, y te quedaste, porque a pesar de todo, hoy te veo alzar y empuñar la mano derecha, y te escucho decir que: “Lo que a mí me pasó que no le pase a los otros”. Pero te quedaste, porque Elegua te va abriendo el camino, porque Yemayá va caminando contigo, porque nuestros orishas siguen abrazando a sus hijes en la oscuridad que va respirando la noche, y desde allá, nos están ayudando a amortiguar ese filo.

Y fuiste creciendo en silencio, y en Colombia no sabíamos que ibas naciendo, y hoy te paras firme, derecha, y agarras el micrófono con las dos manos, y a veces, lo sostienes con una, y hablas, y explicas, y lloras, y todo aquello que vas pronunciando lo va retratando tu cara, tu cuerpo, porque cuando hablas de la defensa por la vida y el territorio, cuando mencionas la dignidad y la realidad de las comunidades afros, te sale de adentro, de tus raíces sembradas en el Cauca, de allá, dónde enterraron tu ombligo al nacer, del Río Oveja que te sigue bañando, aunque en las fotos de pie aparezcas seca. Hoy sabemos de dónde vienes, aunque muchos te pregunten arrogante: ¿De dónde saliste?, aunque te señalen por ser una mujer negra, campesina y olvidada que se atreve a reclamarle en voz alta al Estado por las políticas de muerte que atentan contra las vidas en el campo, porque en una foto Mina, apareces de pie, hablando como lo haces siempre, con ese sentir que arropa todo tu cuerpo, con un cartel que dice: No al Fracking. Porque aunque te han intentado invisibilizar la gente te abraza y llora como si te estuvieran esperando durante años, y tú por fin, rompiste la espera, cómo si te hubieran visto una vez, y desde entonces, te extrañaron para siempre. Porque a veces Mina, es como si te hubieras ido, y ahora, hubieses vuelto, es como si todo este tiempo estuviéramos esperando a alguien, y hoy sabemos que ese alguien ha abierto la puerta, que es una mujer negra, y que te hemos estado esperando a ti.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa "Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí".

Porque hoy hablas por el campo, por ese olvido en el qué has vivido, por la desconexión e indiferencia entre el campo y la ciudad, por la desigualdad que abunda, por el racismo estructural por la justicia coja que no nos cumple, porque desde la primera palabra pronunciada cuando te vi, cuando te vimos, supe que no hablabas por ti sino por todes, porque así ha sido desde el inicio, cuando por fin rompiste la espera, y supimos cuando lo dijiste: “Soy porque somos”, cuando dijiste que esa guerra en el campo no es nuestra, cuando dijiste:

“Quiero ser presidenta de este país, quiero que nuestra gente se sienta libre y digna, quiero que nuestros pueblos puedan ser desde sus diversidades culturales, que nuestros territorios sean espacios de vida, que nuestros niñxs puedan andar sin miedo a ser asesinados”, y entonces lo sabíamos.

Hoy sabemos que ayer hiciste historia en Colombia, que seguirás caminando con los nadie, que la democracia tiene una hija, y que aunque no fue ahora, será después, pero será hasta que la dignidad se haga costumbre.

Betty Zambrano Zabaleta Colombiana. Estudiante de Comunicaciòn Social y Periodismo. Más textos de Betty

