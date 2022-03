Mañana se celebra el conversatorio “Feminismos diversAs”, un encuentro para reflexionar sobre la comprensión del sujeto-mujer desde diferentes ángulos, comunidades, pueblos y corporalidades

Mañana, jueves 17 de marzo de 2022, con motivo de la celebración del 8M, el Museo Nacional de Antropología (MNA) organiza Feminismos diversAs, un encuentro de entrada gratuita destinado a reflexionar sobre la comprensión del sujeto-mujer desde diferentes ángulos, comunidades, pueblos y corporalidades. El acto está coordinado y moderado por la antropóloga y activista afrodescendiente Elena García, que ya ha colaborado anteriormente con el MNA, y está pensado como un encuentro reivindicativo en el que mujeres/feminidades no blancas, activistas de larga trayectoria y referentes del feminismo dentro de sus distintas comunidades, colectivos y pueblos, expongan sus visiones feministas y sus cuestionamientos ante el feminismo hegemónico blanco con el fin de hacerlo más inclusivo para que abarque y represente verdaderamente a todas las mujeres/feminidades.

Pero, ¿por qué es necesario un feminismo interseccional? Preguntamos a algunas de las ponentes y estas fueron sus respuestas:

Esther Mayoko nos dice: «Esta idea del feminismo interseccional creo que siempre sido muy crítica con cómo se plantea. En el Estado Español se habla de feminismo interseccional de una forma en mi opinión, fácil y vacía de contenido no porque históricamente y hasta momentos muy recientes que sea obviado un análisis serio de qué supone el eje de opresión raza racial para ese supuesto feminismo interseccional que también siempre digo es un regalo del feminismo negro ha al feminismo blanco, no solo hegemónico. »

Celia Montoya nos cuenta: «el feminismo para mí es una utopía por la que me levanto cada día. El feminismo es básicamente de modo muy amplio respeto y equidad hacia todas las personas y abarca para mí desde el más grande, desde el cuidado de nuestro medio ambiente de forma global, la forma en que consumimos, el lenguaje que utilizamos y por supuesto, nuestro entorno más cercano. También respeta la diversidad existente entre los seres individuales y grupos humanos, comunidades y pueblos. El feminismo blanco hegemónico ni es feminismo, ni es ná »

Así responde Mabel Chapata: «El feminismo interseccional, el término acuñado por la profesora de derecho afroamericana Kimberlé Crenshaw que va a finales de los 80, dónde se conoce que más allá del feminismo blanco cishetero normativo, existen otras realidades y opciones para las mujeres, por cuestiones de clase género raza en la discapacidad sexualidad condición migrante y otras y que muchas veces estas opresiones que se interseccionan y entrecruzan. 33 años después ya en 2022 aún seguimos intentando hacer entender al feminismo blanco que si bien todas las mujeres compartimos la opresión del machismo y sus violencias, las mujeres que no somos blancas y cis hetero patriarcales sufrimos violencia incluso por parte de otras mujeres que nos infravaloran. Por ejemplo las mujeres indígenas sufrimos el racismo, xenofobia, discriminación por el color de nuestra piel, nuestro origen, nuestra cultura y nuestra diferente forma de pensar o simplemente ser diferente a lo establecido. »

Así Elena Kalé nos explica: «A estas alturas sé que algunas de las hermanas ya, ni siquiera hablan por el feminismo interseccional, que no sé si ya el feminismo interseccional ni siquiera posible porque el feminismo es un concepto como hemos visto este año en la manifestación o en la en la división tan flagrante que había dentro del feminismo blanco hegemónico no, entre las TERF por el tema si las Trans son o no son mujeres, por el tema de la surrogación prorrogada, por el tema de la abolición/legalización o no de la prostitución, pues yo no creo que el feminismo ya sea un movimiento hegemónico, ni uno solo. Intentar hacer un feminismo en interseccional o enclavarnos dentro del feminismo que es ahora mismo un volcán en erupción y ni nos reconocen y nos sentimos reconocidas, ni parece que esten las cosas claras, no sé si es el camino. Creo que el camino es hablar nosotras por nosotras mismas, que es lo que intentamos hacer en este acto, hablar cada colectivo cada comunidad, cada pueblo, cada corporalidad y no solo eso, sino que muchas de las participantes pertenecer a varias interpretaciones diversas como es normal: Mayoko pertenece a la comunidad afrodescendiente pero a la vez a la comunidad LGTBI, lo mismo que Yos, lo mismo que Ana. Quiero decir que las mujeres hoy en día o las mujeres, porque ya no podemos hablar de la mujer, pues estamos interseccionadas o estratificadas por diversas opresiones.»

No te puedes perder estas jornadas. Para inscribirte puedes apuntarte escribiendo a reservas.mna@cultura.gob.es

BIO/PRESENTACIÓN DE LAS PARTICIPANTES

Esther (Mayoko) Ortega

Ella/Elle, mujer, Comunidad Afrodescendiente y colectivo LGTBIQ

Docente universitaria, investigadora y activista.

Doctora en Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Santiago de Compostela. Máster en Teoría Crítica Feminista y Licenciada en Historia, especialidad Antropología de América, por la Universidad Complutense de Madrid.

Docente en Tufts University y Skidmore College, a través del programa universitario Tufts Skidmore Spain. Coordina en el mismo programa universitario el Laboratorio de Pedagogías Antirracistas Interseccionales.

Ha sido docente en la Universidad Complutense de Madrid y en el Posgrado de Ciencia, Tecnología y Sociedad del CSIC.

Es investigadora en el equipo de CTG (Ciencia, Tecnología y Género) del Instituto de Filosofía del CSIC. En la actualidad realiza una residencia de investigación artística sobre pensamiento negro radical en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero (Madrid).

Activista feminista-antirracista y de la disidencia sexual, en los últimos años su trabajo activista se desarrolla en Conciencia-Afro (Madrid), un espacio para el empoderamiento de la comunidadafro en el Estado español. Sus intereses de investigación y activistas se sitúan en las intersecciones de los estudios críticos de raza, género y sexualidad; la teoría feminista- queer y los estudios sociales de la ciencia (STS/CTS).

Mabel Chapata

Ella, mujer, Pueblos Originarios Quechua-Aymara de Abya Yala

Activista indígena de raíces quechua y aymara, feminista comunitaria decolonial que lucha por los DDHH, derechos de las personas migrantes (como integrante de la Plataforma Regularización Ya), derechos de los pueblos indígenas y la Pachamama. Es integrante y ex portavoz de la Asamblea Antirracista de Madrid, la Asamblea Plaza de los Pueblos, la Asamblea Descolonicémonos: 12 octubre. Nada que celebrar y de

Movimiento Wiphala España. Forma parte también de plataformas feministas como la de El Mural no se toca, Asociación Feminista SBC y 8M Madrid.

Licenciada en Contaduría Pública, máster en Finanzas. Estudios en Derecho, Derechos Indígenas y Derechos Humanos.

Anna Fux

Ella, queer, Comunidad Asiática y colectivo LGTBIQ

Anna Fux, con estudios en Derecho y Políticas, es artista visual y escritora de origen germano-filipino.

Escribe, entrevista y fotografía desde una perspectiva decolonial, antirracista y queer. Actualmente reside y trabaja en Madrid.

En 2020 cofundó la revista online “Pai Pai Magazine”, el primer medio asiático-diaspórico hispanohablante.

Durante el año 2021 fue residente artística en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid, en el cualrealizó el proyecto de fotolibro Same Same But Different,retratos de familias queer racializadas.

Celia Montoya

Ella, mujer, Pueblo Gitano

Mujer, gitana, actriz y activista. Conferenciante, articulista y ponente habitual en eventos sobrefeminismos, derechos civiles y lucha contra el racismo.

Coordinadora y creadora de las estrategias de trabajo del Programa Rromani Pativ, dignidad gitana en los mass media e Internet.

Colabora, junto a Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, en el programa de Radio Nacional de España “Gitanos: arte y cultura romaní” en la selección, la redacción de textos y la narración en «Luz y Memoria», una sección dedicada a la recuperación de partes de la historia y aportaciones que han hecho las mujeres gitanas.

En la actualidad impulsa el proyecto empresarial de carácter social La Fragua Projects, una empresa de servicios globales, construida por personas gitanas con una trayectoria profesional contrastada, para lo gitano y de los gitanos, que tiende puentes y redes de colaboraciónentre profesionales racializados.

Fátima Aspiritou

Ella, mujer, Comunidad Musulmana-Norteafricana

Fa, a dos meses de ser integradora social, es activista antirracista. Lucha por los derechos humanos de todas las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad social desde la interseccionalidad, a partir de las opresiones que pueden sufrir todas las comunidades que habitan en el reino de España.

Se encuentra en continuo proceso de deconstrucción y reconstrucción de sus ideas y pensamientos, con el fin de crear entornos y espacios más seguros y, en el futuro, romper con un sistema que considera insostenible.

Iki Yos Piña Narváez

Ella/Elle, no binarix, colectivo Trans (LGTBIQ)y Comunidad Afrodescendiente Iki Yos Piña Narváez Funes. Cimarrona-fugitiva. Caribeñx, trans no binarix. Sociólogx, escritorx, performer, dibujante.

Investiga archivos anticoloniales y sobre el pensamientoradical negro.

Forma parte del colectivo de investigación artística Ayllu y la cooperativa Periferia Cimarrona.

Artemisa Semedo

Ella, mujer, Comunidad Afrodescendiente y colectivo LGTBIQ

Artemisa Semedo es poeta afrogalega, de origen caboverdiano y de Galicia, donde creció. Ahora está afincada en Madrid.

Socióloga de formación, facilita talleres de escritura creativa y participa en diferentes proyectos artísticos, desde el teatro social a los recitales.

Fusiona la poesía con otras ramas artísticas, como la danza o la música.

Quinndy Akeju @Quinndy (Ella/La) Afroactivista, enfermera, bailarina

Coordinadora CNAAE Euskadi

Directora Afroféminas Europa

Fundadora Afrosesión” Más textos de Quinndy

