5 libros feministas interseccionales en español que debes leer

“Feminismo de Barrio” de Mikki Kendall es, ante todo, accesible. Creo que es importante elogiar el lenguaje accesible cuando lo encuentras en no ficción, especialmente en relación con la justicia social o el feminismo, porque a menudo estos libros pueden verse inundados con, francamente, barreras clasistas para entrar en el idioma utilizado. Ya sea jerga académica, referencias a ensayos o libros que la mayoría de las personas que no han estudiado profundamente el tema conocerían, o menciones casuales de lo que en realidad son conceptos bastante complejos. Es importante para la idea general de “Feminismo de Barrio” que sea legible, cite una mezcla de estadísticas, referencias a la cultura pop y experiencias vividas, y explique claramente sus conceptos al lector. Si bien esto puede no causar que las sinapsis de las feministas interseccionales, bien leídas, activamente antirracistas, comiencen a dispararse, creo que su tono y accesibilidad son refrescantes. Actúa como un recordatorio de que no deberías necesitar un título para comprender y criticar el feminismo moderno.