¿El aborto es  un tema moral o social? Una reflexión más sobre el aborto en Colombia

Colombia, un país que poco emplea a las madres cabeza de hogar, un país que ve a los niños pidiendo plata en los parques y vendiendo chicles para poder comer y lo único que hacen es implorar que se alejen, comprarles el chicle o ignorarlos; un país donde las ayudas sociales se disuelven en los bolsillos de los gobernantes, un país donde la mayoría de los niñxs crecen sin figura paterna, un país donde violan y matan a los niños, niñas y adolescentes; un país sin oportunidades, un país que defiende pedófilos… Y así puedo durar días enunciando los múltiples problemas que hoy sufren los infantes en Colombia, pero claro si se aprueba el aborto y una mujer decide hacer uso de ese derecho “ese el peor acto que puede hacer una mujer”. Pero se les olvida que por el simple hecho de que el embrión se desarrolla y nace a través del cuerpo de la mujer, ese simple detalle natural hace que la decisión sea NUESTRA.

La mayoría de las mujeres que han decidido tener su hijo a pesar de distintas “situaciones” y que a su vez critican el aborto, regularmente son mujeres con una situación económica estable, son mujeres que tienen el apoyo de sus padres y que probablemente no sufrirán cambios drásticos en sus vidas referente a lo económico o a la educación academica. Pero cuando se le pregunta a una joven de 16 años en situación de pobreza sobre el por qué de su decisión de tener a su bebe, es muy curiosa su respuesta, a lo que se deduce que ser madre no fue una decisión propia de ella; al saber que donde ella habita no llega el servicio médico, lo cual hace que no tenga acceso a los anticonceptivos o en su defecto cuando han tenido acceso a ello, ha sido través de brigadas de salud, donde dichas brigadas NO son constantes lo que hace que el proceso de planificación no se de de la manera adecuada. Por lo cual no se puede responder a el aborto como si los problemas sociales no existieran en Colombia o como si las garantías de reivindicación y de derechos existieran en este país.

Pero como es muy interesantes para ustedes este tema los invito a debatir también, sobre el abandono paternal en los hogares estrato 1, sobre cómo han normalizado que la paternidad se ejerce solo girando un rubro de dinero mensualmente, o con visitas irregulares; la crianza debe ser ejercida de manera constante por ambas partes, donde se vuelve viral un punto y es la importancia de abrir un debate social sobre el tema y sobre todo discutir el por qué las personas prefieren dar vida, antes que dar CALIDAD DE VIDA.

Así que, también se debería de debatirr un poco más sobre cómo se da el desarrollo humano en los primeros años de vida de una persona, del por qué es importante para el infante tener una buena crianza y de cómo esa “buena crianza” no se da simplemente decidiendo afrontar la situación o decidiendo sobre cuerpos ajenos; ya que ese buen desarrollo humano en el proceso de crecimiento y crianza tiene un conjunto de particularidades y variables que para que sea denominado como buen desarrollo y calidad de vida requieren más que estabilidad económica, emocional y académicas; requiere sobre todo anhelo, aceptación, alegría y amor; todo eso para que puede ser maternidad, porqué de lo contrario sería una reproducción humana más que según los porcentajes sociales podrían caer en la tasa nacional de abandono o pobreza.

Muchas de nuestras Madres y Abuelas fueron obligadas a tenernos, como otras simplemente lo anhelaban, pero hoy ¿cuántas madres hay frustradas? ¿Cuántos jóvenes no cuentan con el apoyo de sus padres ? ¿Cuántos niños hoy no están protegidos? Cuántas madres sufrieron por tratar de sostenernos económicamente en un país que les prohibida decidir sobre su cuerpo y las obligaba a ser madre, pero que, a la misma vez les negaba las ayudas sociales y los derechos humanos básicos; y que ve la pobreza como un problema individual y personal, donde la discusión siempre está alejada de la realidad social de las mujeres Colombia, donde el debate gira en torno a el bien y el mal y no a lo socialmente importante. Porqué cuando se inicia a analizar, el feto puede nacer, crecer y llegar a la adultez ( y eso, suponiendo de que no lo incorporen en las bandas criminales y termine siendo una víctima más del abandono, la pobreza, el desplazamiento y el conflicto armado que renació actualmente en Colombia, etc), y si su proceso de desarrollo y crianza fue individual, se va criar solo con necesidades, vacíos y dificultades. Entonces ¿cuál va ser el resultado del proceso de desarrollo de dicho individuo que no tuvo un buen proceso de desarrollo primario? Es allí, en detalles como estos donde se debe de analizar la importancia de la maternidad deseada.

Finalmente, también es importante evaluar la situación post-parto con las particularidades de vida de las mujeres en Colombia, porqué cuando invitó a dialogar sobre la crianza, habló de MADRE Y PADRE, habló del trato familiar; de los valores; la estabilidad familiar, estabilidad económica preparación académica y sobre todo estabilidad emocional, etc… y ojo aclaro que esto no es un artículo en contra de la paternidad, porqué tanto en Colombia como en muchas partes del mundo vemos cómo las madres también son partícipes del abandono familiar, donde obligan a los abuelos, tíos o hermanos mayores a afrontar un proceso ajeno a sus decisiones. Por estas situaciones y muchas más es por lo que digo que el DEBATE DEL ABORTO NO DEBE SER MORAL, EL DEBATE DEBE SER REAL Y SOBRE TODO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO.

