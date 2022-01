No basta con no ser racista, hay que ser antirracista

Analizar el documental estilo serie limitada High on the hog o “A pedir de boca” es esencial para entender lo relevante que es crear múltiples espacios para la mirada afrocentrada. ¿Quién no está familiarizado con programas de televisión cuyo presentador es un chef viajero? Por lo general, esta narrativa de viaje culinario está acompañada por un hombre blanco de mediana edad; hemos visto diversos paisajes gastronómicos de la mano de figuras como Anthony Bourdain, Andrew Zimmern, Adam Richman, Guy Fieri o Philip Rosenthal. Las miradas que atraviesan esos viajes, esos platos y esas historias tienen perspectivas similares y, en varias ocasiones, son miradas de tradición eurocentrada, capitalista o neocolonial. No obstante, el esfuerzo que hizo el director de High on the hog, Roger Ross Williams, por darle un enfoque exclusivamente afro merece una venia, en especial por el magistral resultado.