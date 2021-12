Las 5 historias que deberías haber leído en 2021

AGUA DULCE de Akwaeke Emezi

Extraordinaria ópera prima de Akwaeke Emezi, Agua dulce indaga en la experiencia de vivir con un yo fracturado. Ada, la protagonista de esta novela, es una niña nigeriana que por haber nacido «con un pie en el otro lado» acoge en su interior deidades y presencias ancestrales. Al madurar y trasladarse a una universidad de Estados Unidos, ese grupo de yoes gana fuerza y autonomía. A medida que Ada pasa a un segundo plano en su propia mente, su vida comienza a tomar sorprendentes direcciones. Inquietante y desgarradora, Agua dulce es la evocación de una forma insólita de experimentar el mundo, poniendo en diálogo la cosmología igbo con otras formas occidentales de construcción identitaria. Basada en las vivencias de Emezi, estamos ante una deslumbrante e ingeniosa novela de escritura lírica, energía feroz y anuncio de la llegada de una nueva y poderosa voz a la literatura contemporánea.

Este libro ha tenido una recepción maravillosa por parte de público y crítica llegando a considerarse «Mejor libro del año 2018» por The New Yorker y la Biblioteca Pública de Chicago. Traducida a trece idiomas, Agua dulce ganó el Otherwise Award 2019 (anteriormente, Tiptree) y el Premio Nommo. Asimismo, fue finalista del Premio PEN / Hemingway, el Premio Literario Lambda y el Women’s Prize for Fiction, entre muchos otros.