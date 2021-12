Hoy es el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales

Este día se creó para llamar la atención sobre los delitos de odio cometidos contra las trabajadoras sexuales en todo el mundo. Inaugurado por la Dra. Annie Sprinkle e iniciado por el Sex Workers Outreach Project USA, el primer día anual fue en 2003 y se llevó a cabo como un memorial y una vigilia por las víctimas del Asesino de Green River en Seattle, Washington. El Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales ha empoderado a las trabajadoras sexuales de todas las ciudades del mundo para unirse y organizarse contra la discriminación y recordar a las víctimas de la violencia.

Cuando confesó haber asesinado al menos a 49 mujeres, la mayoría de ellas trabajadoras sexuales, Gary Ridgeway, también conocido como el “Asesino de Green River”, afirmó que eligió a las “prostitutas” como sus víctimas “porque eran fáciles de ligar sin que se dieran cuenta. Sabía que no se denunciarían su desapareción pronto y quizás nunca. Elegí prostitutas porque pensé que podía matar a todas las que quisiera sin que me atraparan”.

Durante la semana del 17 de diciembre, grupos de trabajadoras sexuales de todo el mundo realizan acciones y vigilias para crear conciencia sobre la violencia contra las trabajadoras sexuales y abordar cuestiones relacionadas con el estigma y la discriminación que permiten que la violencia contra las trabajadoras sexuales ocurra con impunidad y crea barreras al intentar denunciar la violencia. .

¿Por qué conmemorar este día?

En ocasiones se nos olvida que las personas que ejercen este tipo el trabajo sexual también son seres humanos de carne y hueso que tienen los mismos derechos que todos nosotros.

Como decía Annie Sprinkle: “Los delitos violentos contra las trabajadoras sexuales no se denuncian, no se abordan y quedan impunes. Realmente hay personas a las que no les importa cuando las prostitutas son víctimas de crímenes de odio, golpeadas, violadas y asesinadas. No importa lo que piense sobre las trabajadoras sexuales y la política que las rodea, las trabajadoras sexuales son parte de nuestros vecindarios, comunidades y familias”.

Tal vez no estemos de acuerdo con su forma de vida, tal vez no nos agrade encontrarnos con trabajadoras sexuales, pero en realidad ese rechazo no es hacia el ser humano que tenemos al frente, sino lo que creemos que representa, que es un conjunto de conceptos y significados.

En realidad, este día no se trata de debatir posturas, sino de luchar por la igualdad ante la ley. El derecho que todo ser humano tiene de vivir bien, de sentirse seguro, de ser respetado y de gozar de un entorno tolerante. Al menos el derecho de no morir en las calles.

¿Cómo puedes conmemorarlo?

Puedes contribuir apoyando cualquier petición que realicen las organizaciones de trabajadoras sexuales, asistir a eventos y escuchar lo que ellas tienen que decir. Y por supuesto, también puedes demostrar tu apoyo por medio del hashtag #NoalaViolenciaContralasTrabajadorasSexuales

Así que este 17 de diciembre, dile no a la violencia de género que viven estas mujeres a diario y recuerda que ellas también son parte de tu comunidad.

