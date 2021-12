“El deseo de cambiar”: No es cierto que los hombres no estén dispuestos a cambiar. Es cierto que muchos hombres tienen miedo de cambiar

La conocidisima activista, filósofa y ecritora antirracista nos regala otra obra magistaral en busca de una nueva masculinidad feminista. Se trata de “El deseo de cambiar. Hombres, masculinidad y amor”que acaba de publicar Bellaterra en español y catalán. Hoy queremos hablaro de est libro que ya podéis comprar en nuetra tienda on line.

En “El deseo de cambiar. Hombres, masculinidad y amor”, se sumerge profundamente en el tema del patriarcado, siempre fascinante y omnipresente, y cómo afecta la vida de los hombres. Intenta mostrar cómo les afecta el patriarcado, tanto por dentro como por fuera, y cómo el dolor que sienten se puede utilizar de forma constructiva y transformar para desafiar el asunto mismo. Aunque a menudo se describe como problemas de mujeres, hooks muestra cómo el patriarcado es igual de responsable, si no más, de los problemas de los hombres.

Como afirma Hooks, en “El deseo de cambiar“, “el patriarcado es la enfermedad social más peligrosa para la vida que ataca el cuerpo y el espíritu masculinos”. Ella define el patriarcado como un sistema político-social que postula a los hombres como inherentemente dominantes y superiores a todo, donde todos los demás, especialmente las mujeres, pueden ser dominadOS y gobernados, y ese dominio puede mantenerse a través de diversas formas de terrorismo psicológico y violencia. Además, hooks toma del psicoterapeuta John Bradshaw la idea de que el patriarcado es “obediencia ciega; la represión de todas las emociones excepto el miedo; la destrucción de la fuerza de voluntad individual; y la represión del pensamiento cada vez que se aparta del modo de pensar de la figura de autoridad ”. El patriarcado, lo sepamos o no, se inculca en los hombres desde el inicio del nacimiento y a nuestro alrededor en casi todo momento.

En una sociedad patriarcal, estamos socializados para guardar silencio sobre el tema de los hombres. En términos generales, los hombres son vistos como dominadores y opresores, pero cuando los etiquetamos como tales, desviamos nuestra atención de la realidad y la ignorancia de ellos. En “El deseo de cambiar“, según hooks, “Simplemente etiquetarlos como opresores y descartarlos [significa] que nunca tenemos que dar voz a las lagunas en nuestro entendimiento o hablar sobre la masculinidad de maneras complejas. No tenemos que hablar sobre las formas en que nuestro miedo a los hombres distorsiona nuestras perspectivas y bloquea nuestra comprensión “. Por eso, los hombres son infelices y se afligen, pero pasa desapercibido porque, en una cultura patriarcal, a nadie le importan los sentimientos de los hombres. Posteriormente, los hombres se ven obligados a usar una máscara y actuar inconscientemente con miedo con la esperanza de la salvación y sentir, sino aquello que en última instancia resulta en un ciclo interminable de nada bueno. En la búsqueda por defender los estándares patriarcales, los hombres reprimen sus sentimientos y emociones a cambio de ira, rabia y sumisión. Si bien el patriarcado establece el estándar para lo que supuestamente deberían ser acciones y comportamientos normativos de los hombres, en realidad, ignora la verdadera naturaleza de quiénes son en realidad.

bell hooks en nuestra librería

hooks afirma, en “El deseo de cambiar“, que para que podamos abordar el tema del patriarcado, los hombres deben estar profundamente comprometidos e incluidos en su resistencia. Hablando sobre el cansancio de las mujeres de dar energía a los hombres, dice: “Es una ficción de falso feminismo que las mujeres podamos encontrar nuestro poder en un mundo sin hombres, en un mundo donde negamos nuestras conexiones con los hombres. Reclamamos nuestro poder plenamente solo cuando podemos decir la verdad de que necesitamos hombres en nuestras vidas, que los hombres están en nuestras vidas, lo queramos o no, que necesitamos hombres para desafiar al patriarcado, que necesitamos que los hombres cambien. ” A partir de esto, se puede ver que la única salida es si los hombres son parte de la discusión. El hecho es que, a pesar de que nos guste o no, tiene que haber alguna forma de colaboración y asociación entre todos.

hooks cree que el objetivo, entonces, es la adopción de la masculinidad feminista, mediante la cual los hombres estén, en todo momento, comprometidos “con la igualdad de género y la reciprocidad como siendo cruciales para la interacción y la asociación en la creación y el sostenimiento de la vida”. En esta nueva imaginación del mundo, los hombres son liberados, empáticos, fuertes, autónomos, conectados, comprensivos, conscientes y responsables. Aquí, los hombres pueden dejar de lado su sentido de deber hacia el patriarcado y, en cambio, concentrar su energía completamente en sí mismos y en su propio bienestar personal. 5 conclusiones clave sobre el patriarcado de “El deseo de cambiar“ de bell hooks:

El patriarcado impide que los hombres amen y se pongan en contacto con sus sentimientos y emociones.

Debido a los estándares establecidos y las expectativas que el patriarcado impone a los hombres sobre cómo deben comportarse y actuar, se crea una desconexión y un vacío, por lo que los hombres no pueden amar ni ponerse en contacto con sus verdaderos sentimientos y emociones. Al poner la dominación y el poder masculinos en un pedestal, los hombres carecen de la capacidad y la conciencia para hacer y ser de otra manera.

Portada del libro

El adoctrinamiento en este sistema comienza tan pronto como nacen los hombres (niños), pero más aún en la primera infancia, cuando comienzan a aprender sobre diferentes reglas de comportamiento y actitudes. En este momento, se introducen las normas de género, lo que los hombres (niños) deben y no deben hacer. En esta enseñanza temprana, a los hombres (niños) se les recuerda de principio a fin la importancia de seguir las reglas del patriarcado, y si no, resultará en alguna forma de castigo. Este pensamiento arraigado se lleva a cabo a lo largo de la vida del hombre y da como resultado la consiguiente represión de sus sentimientos y emociones. Los hombres no conocen la realidad de nada diferente, por lo que quedan atrapados e incapaces de ser y actuar como realmente son y desean. Mientras que el patriarcado trata de definir qué hace que los hombres sean buenos y qué no, como puede verse, les duele más que nada.

El patriarcado genera ira y violencia

Como la dominación masculina es un requisito del patriarcado, por cualquier medio necesario, apoya, promueve y condona la violencia, especialmente hacia las mujeres. En “El deseo de cambiar“”, según Hooks, “El objetivo de tal violencia suele ser reforzar un modelo de dominador, en el que la figura de autoridad se considera gobernante sobre los que no tienen poder y se le otorga el derecho a mantener esa regla a través de prácticas de subyugación. , subordinación y sumisión “.

Cuando los hombres no tienen el espacio para expresar sus verdaderos sentimientos y emociones, lo único que saben y pueden hacer es actuar. Su ira y resentimiento interno les lleva a participar en acciones y comportamientos que no son necesariamente característicos de quienes son obedientemente en el fondo, sino más bien debido a lo que les ha sido impuesto y normalizado por el sistema patriarcal. El patriarcado crea una arena en la que es un terreno justo y está perfectamente bien que los hombres muestren su rabia. En general, como sociedad, hemos sido condicionados a creer que es un rasgo innato de ser hombres, poder exhibir libremente la ira y la furia, sin embargo, está claro que se debe al patriarcado.

Los medios de comunicación y nuestro entorno inundan a los hombres con imágenes de lo que significa ser hombres “reales”. Lo que no se dan cuenta o no les importa reconocer son las principales implicaciones sociales que plantean. Si bien no todos los hombres ejercerán la dominación y la violencia, ciertamente todos se crían con eso en mente.

El patriarcado enseña a los hombres cómo tener relaciones sexuales pero no amar

En “El deseo de cambiar“, Hooks dice que los hombres llegan al sexo con la esperanza de que les proporcione la satisfacción emocional, la vitalidad y la conexión que no les ha proporcionado el amor. Lo que llegan a encontrar, en cambio, es que es otro espacio donde la promesa patriarcal de dominio puede realizarse fácilmente.

En lugar de poder abrazar por completo el acto de amor, el patriarcado deja paso al sexo para que ocupe un lugar central. El sexo se convierte en otra vía para que los hombres confirmen su hombría, pero nunca es realmente satisfactorio para ellos, al final del día, porque lo que persiguen es mucho más profundo. Aquí, el sexo, para muchos hombres patriarcales, no se trata de conectarse con otra persona, sino de liberar su propio dolor.

Para recuperar su verdadera naturaleza y la capacidad de experimentar el amor real, los hombres deben poder hablar libremente sobre sus anhelos y deseos sexuales y ser seres sexuales en un espacio donde la dominación no es el único medio para lograr el placer sexual. Los hombres deben estar dispuestos a ver que hay más en el sexo de lo que parece.

El patriarcado reprime a los hombres a través del trabajo

Otro indicador del patriarcado es la relación de los hombres con el trabajo. El trabajo se considera un indicador y una medida importantes de la virilidad de los hombres. En general, los hombres hacen todo lo posible para mantenerse a sí mismos y a sus seres queridos, pero a cambio, sin saberlo, sacrifican su salud mental y física y también cualquier tiempo extra que pueda dedicar al disfrute a solas y / o con otros. Esencialmente, debido a que los hombres trabajan muchas horas, les quita su energía, lo que a su vez les impide estar verdaderamente presentes y ser capaces de conocer y experimentar el amor.

Hooks dice, en “El deseo de cambiar““, el trabajo es un lugar donde los hombres no tienen que estar emocionalmente conscientes y pueden perderse y operar desde un espacio de entumecimiento emocional. Los hombres trabajadores, por tanto, pierden contacto con su yo emocional y replican esta vacante en sus relaciones personales. Al mismo tiempo, el patriarcado enseña a los hombres que su existencia está condicionada a su trabajo. Esta falsa narrativa evita que los hombres se conviertan y expresen quienes son en realidad y, en cambio, lo hagan por el sistema, el patriarcado. Al final del día, el trabajo no debería ser la prioridad de los hombres, pero el patriarcado lo hace así.

El patriarcado incomoda la expresión de los sentimientos de los hombres

El patriarcado enseña a los hombres a actuar y comportarse de cierta manera y si se desvían, son rechazados. El sistema no solo es sostenido por hombres sino también por mujeres.

Cuando a los hombres no se les da el tiempo del día para expresar sus sentimientos y emociones, se crea una narrativa en la que creen que lo que tienen que decir es indigno. Debido al patriarcado, hombres y mujeres sucumben por igual a considerar a los hombres como débiles, cuando intentan decir su verdad, y los provocan aún más para que mantengan sus aprendidas costumbres dominantes y opresivas. El patriarcado hace un flaco favor a hombres y mujeres, donde por un lado, los hombres no son libres de existir y ser como son, mientras que por otro lado, las mujeres perpetúan el comportamiento aborrecible hacia sí mismas que desean desmantelar.

En general, pedimos a los hombres que nos dejen entrar, sin embargo, cuando llega el momento y se esfuerzan por hacerlo, nos sentimos incómodas con su expresión y su profundidad, y volvemos a lo que el patriarcado nos ha enseñado. Nuestra socialización del patriarcado nos ha dificultado saber cualquier otra cosa y nos ha prohibido por completo querer genuinamente crecer y avanzar. Para que podamos luchar contra el patriarcado, debemos hacer espacio para que los hombres nos digan lo que realmente está pasando por sus mentes y no se aparten cuando lo intenten. En ese mismo momento, creamos una nueva forma de vida.

Fuente myveganbestfriend.com

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

