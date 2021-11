Cómo la publicidad instrumentaliza a las personas negras durante el Black Friday

La celebración de esta festividad capitalista es ya mundialmente conocida como Black Friday y en España se lleva ‘celebrando’ casi una década, desde que se adoptó la tradición norteamericana en el verano de 2012. El año siguiente el Gobierno cambió las legislaciones sobre la fecha de comienzo de las rebajas navideñas y por fin se pudo instaurar la fiesta de los descuentos que celebramos en la actualidad el último viernes de cada noviembre.

Durante prácticamente todo el mes, los medios de comunicación y redes sociales se llenan de anuncios y distintas formas de publicidad con códigos de descuento y ofertas para alimentar el consumismo en las sociedades ‘’más avanzadas’’. Las grandes marcas aprovechan el Black Friday como un puente a las compras de Navidad y en los últimos años la imagen de las personas negras para promocionarlo ha sido vulnerada e instrumentalizada de forma tan subliminal que, en ocasiones, pasa desapercibida como falsa inclusión.

El año pasado una tienda de muebles llamada Consum, que opera por la zona mediterránea costera de la península, lanzó una promoción con motivo de este viernes negro en el que aparece un hombre negro bajo el título ‘Nuestro black te regala el IVA’.

A pesar de que la Direcció General de Consum del Govern abrió un expediente a Hipermueble al considerar esta publicidad ilícita ya que ‘’podía ser discriminatoria’’, esta noticia no trascendió en los medios y sólo fue conocida a nivel regional en Baleares. A día de hoy, un año más tarde, la empresa continúa haciendo nuevas ofertas en estas fechas y desconocemos las represalias que tuvieron por un acto racista de esta magnitud.

Pero, por desgracia, esto no solo ocurre en pequeñas empresas cuya publicidad no cala a nivel nacional; si no que el gigante de la paquetería y los envíos ha caído por segundo año consecutivo en utilizar ‘casualmente’ a actores y actrices negras para ilustrar su publicidad para el Black Friday.

En uno de los anuncios que, por duración, repetían más tanto en la televisión como en la publicidad de la red social de videos y streaming, aparecía un hombre negro durmiendo a su bebé mientras consultaba las ofertas en la aplicación de Amazon. De manera sutil, una vez más, utilizan una imagen familiar de la navidad de las personas negras y racializadas para promocionar sus ofertas de Black Friday.

También teníamos el anuncio de las navidades de Lisa y lo feliz que estaba porque podía hacer sus compras del amigo invisible aprovechando las ofertas de esta app y, además, pasárselo luego en grande con su grupo de amigos tremenda y cuestionablemente racializado e interseccional. Es curioso como precisamente en noviembre su equipo de publicidad decide poner en el punto de mira una historia negra para ‘’celebrar el viernes negro’’.

Para culminar, este año han puesto encima de la mesa un debate con sus nuevos anuncios para este año 2021. Y no adivinaréis quiénes son los protagonistas esta vez: las mujeres negras y su forzada asociación con la palabra amabilidad.

Y por si fuera poco, en el canal de la marca encontramos otras dos historias más breves en las que dejan entrever el retorcido tokenismo que se vive en prácticamente cualquier ambiente laboral en los trabajos de oficina (con la historia de Wonderland Will) y el cliché de la típica ‘black grandma’ o ‘black auntie’ con el anuncio de Bear Hug Betty.

Aunque aplaudimos y apoyamos a todo el que se atreva a contar las historias negras desde una perspectiva no-sádica, ciñéndose al hecho de que somos personas a las que les pasan cosas y no toda nuestra vida es sufrimiento y retales de la esclavitud, invitamos a la reflexión sobre esta práctica en este caso concreto.

¿Por qué se utilizan a las personas negras como instrumento para promocionar el ‘’viernes negro’’? ¿Alguna vez habéis visto un anuncio o cualquier otro tipo de producción audiovisual, real o ficticia, en la que se diera por hecho que una mujer negra era amable? Y, si el mismo corto estuviera interpretado por dos mujeres blancas, ¿crees que habría hecho falta recalcar la amabilidad entre ellas o que se daría por hecho? ¿No perpetra de alguna forma esta representación la idea de que las mujeres negras están enfadadas y son agresivas, y que si son totalmente lo contrario es de alguna forma ‘digno de admirar y recalcar’? ¿Has visto algún otro ejemplo de publicidad racista durante el Black Friday?

Anna Isabel Bueriberi

Jefa de comunicación de Afroféminas

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

