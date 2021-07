El importante legado de la intelectual afrocaribeña Suzanne Césaire

Considerada un referente de la identidad cultural antillana, Suzanne Césaire fue una ensayista, académica, activista anticolonial y feminista de la primera mitad del siglo XX. Perteneciente al movimiento de la negritud, frecuentemente, la obra de la autora afrocaribeña se ha visto eclipsada por la de su esposo, el poeta Aimé Césaire. Sin embargo, y aunque reducida en cantidad, posee un gran valor al tratar y aclarar cuestiones presentes en la historia contemporánea de las Antillas, tanto desde una perspectiva literaria como política e identitaria. Entre los temas más recurrentes en sus escritos, destaca el colonialismo, la identidad afrocaribeña, el afrosurrealismo o la deconstrucción del lenguaje.

Suzanne Césaire

Natural de la isla de Martinica, Césaire nació el 11 de agosto de 1915 como Suzanne Roussi. Hija de Flore William, maestra de escuela, y Benoit Roussi, empleado en una fábrica de azúcar. A pesar de sus orígenes humildes, logró cursar estudios universitarios en filosofía en la ciudad de Toulouse y, más tarde, en París. Allí, en la capital francesa, es donde Suzanne Roussi tendría la oportunidad de conocer en 1936 al que sería el primer presidente de Senegal, Léopold Sédar Senghor, a su futuro marido, Aimé Césaire, y a León-Gontran Damas, cofundador del movimiento de la Négritude junto con Senghor y Césaire un año antes, mediante la publicación de la revista literaria L´Étudiant noir.

Estando aún en la universidad, Roussi y Césaire se casaron el 10 de julio de 1937. Durante los próximos dos años, ambos formarían parte de un grupo formado por estudiantes, artistas, intelectuales, escritores y políticos —algunos de ellos procedentes de la diáspora africana hacia Europa de las décadas de 1920 y 1930— interesados en altercar ideas y razonamientos sobre el surrealismo, el comunismo, el denominado Renacimiento de Harlem, el panafricanismo, etcétera. Para 1939, el matrimonio Césaire volvía a sus orígenes, a Martinica, para impartir clases en el liceo Víctor Schœlcher en Fort-de-France. Es a partir de su regreso, cuando Suzanne Césaire comenzará a publicar su trabajo en forma de ensayos a través de la revista cultural trimestral Tropiques, concretamente de 1941 a 1945, coincidiendo con la creación y el cierre de la misma.

La publicación Tropiques, fundada por la propia Suzanne y su marido Aimé Césaire, surgió como reacción a los problemas de la época en la sociedad martiniquense y por la ausencia expresiones artísticas con sello afrocaribeño. Varios han sido los estudiosos que han argumentado que no existía una tradición intelectual negra antillana como tal antes de la creación de la revista de los Césaire. En numerosas ocasiones, la revista se vio amenazada por la la censura impuesta por el régimen de Vichy —en ese momento la isla de Martinica era un departamento de ultramar de Francia, y aún lo sigue siendo—, el cual presionaba a las editoriales de la isla antillana para que no la publicaran debido a sus ideas anticoloniales poco convenientes para las autoridades francesas.

Asimismo, en los cuatro años que estuvo en circulación, Tropiques trajo consigo un período de introspección liderado por voces martiniquenses y no extranjeras. Una de las más destacadas era la de Suzanne Césaire, que con su artículo El malestar de una civilización (no. 5, 1942), abogaba por el desarrollo de un pensamiento esencialmente afroantillano creado desde dentro y por quienes pertenecen a dicha comunidad: “Esta tierra, la nuestra, solo puede ser lo que queremos que sea”.

En este punto, el Dr. Frances J. Santiago Torres, en su estudio Suzanne Césaire: un legado intelectual de vanguardia, afirma que es en este preciso momento —con la publicación de Tropiques— cuando se produce un cambio de perspectiva cultural dirigido, en parte, por los intelectuales y escritores Suzanne y Aimé Césaire y René Ménil. “Se produjo una apropiación y transcripción de la historia extraoficial de los colonizados; es la historia escrita por los mismos conquistados. En el contexto caribeño, esta etapa marcó el inicio de una nueva literatura propiamente martinicana”, explica Torres.

Suzanne Césaire y su compañero Aimé Césaire

Pero, sin duda, el ensayo por el que sería recordada Césaire sería El gran camuflaje (no. 13-14, 1945), el último que publicó en Tropiques antes de su cierre. En él, la autora desarrolla profusamente la naturaleza de la identidad afrocaribeña, enfatizando la composición multiétnica por la presencia de distintos pueblos que convergen en un espacio común, mezclándose cultural y biológicamente. De esta manera, Césaire planteó lo siguiente: “No se trata de un regreso al pasado, de resucitar un pretérito africano que hemos aprendido a apreciar y a respetar. Por el contrario, la acción principal a acometer reside en el hecho de movilizar a todas las fuerzas vivas mezcladas en esta tierra, donde la raza es el resultado de las más continuas soldaduras”.

Es decir, Césaire ve necesaria la aceptación del mestizaje cultural y biológico de la población antillana, que en sí une a los tres continentes —América, África y Europa—, como piedra angular sobre la que cimentar la identidad afrocaribeña que, en principio, se encuentra fragmentada. Así, desde esta perspectiva multidimensional y constructivista de la identidad afroantillana, la ensayista se muestra firme creyente de la fertilidad y vitalidad del Caribe para la edificación de una idiosincrasia y un pensamiento propios, bien distintos de la metrópoli francesa —fomentando una política antiimperialista—. Para ello, veía en la expresión artística, concretamente en el afrosurrealismo, una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento de dicha identidad.

Con el paso de las décadas, la teoría de Césaire sirvió de antecedente para investigaciones posteriores, como la que desarrollaron Édouard Glissant, Nancy Morejón y otros autores en los años ochenta en torno a los movimientos de Creolité y Antillanité. El mismo Glissant coincidió con Césaire en que el regreso a los orígenes africanos ya no era una posibilidad para los descendientes de quienes habían sido desplazados por la esclavitud fuera de sus tierras.

Por otra parte, cabe señalar que es una particularidad de los movimientos afrocaribeños basados en la identidad, de principios y mediados del siglo XX, el silenciar a mujeres racializadas como Suzanne Césaire. Y no solo eso. También se ha subestimado su notable influencia en el surgimiento de nuevas corrientes literarias afroantillanas —es el caso de Creolité y Antillanité—, lo cual deja entrever un sexismo bastante acentuado en la sociedad afrocaribeña que no se ha superado por el momento. Por ello, es esencial no dejar caer en el olvido el gran valor que tienen los aportes de pensadoras de la talla de Césaire que representaron y representan un ejemplo a seguir.

Sylvie Bécquer

