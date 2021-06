El afrosurrealismo poético de M. NourbeSe Philip en su obra “Zong!”

He de confesar, que hasta hace relativamente poco tiempo, yo misma desconocía la existencia de esta celebración, que está a punto de convertirse en fiesta nacional gracias a que el pasado martes 15 de junio el Senado de los Estados Unidos aprobara de manera unánime un proyecto de ley para que Juneteenth fuera reconocido como un festivo federal. Actualmente, 46 de los 50 estados y el Distrito de Columbia, excluyendo Hawai, Dakota del Norte y Dakota del Sur, votaron a favor de que el Juneteenth pase a celebrarse de manera oficial, convirtiéndose así en un día vacacional en escuelas e instituciones federales una vez que se promulgue la ley. Pero, ¿qué es eso del Juneteenth?, y ¿qué es lo que se celebra exactamente en este día? La palabra “Juneteenth” es un acrónimo formado por la combinación del mes (June) y el día (nineteenth) que marca uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Estados Unidos y del mundo, el fin de la esclavitud afrodescenciente en este pais. También se conoce como el día de la Emancipación, o el día de la Libertad, y se celebra de manera no oficial cada 19 de junio desde 1886. Para un alto porcentaje de poblacion estadounidenses, esta es la fecha que representa la verdadera independencia del país, la liberación real, puesto que reconoce el dolor de varias generaciones de esclavos negros y de sus descendientes, y conmemora la libertad de las comunidades negras de los Estados Unidos. El fin de la esclavitud es a menudo reconocido por la Proclamación de Emancipación del presidente Abraham Lincoln de 1863. Pero la festividad en la que se celebra la libertad de los afroamericanos, se reconoció sólo después de que, dos años y medio después, el 19 de junio de 1865, las últimas comunidades de personas esclavas en Texas fueran informadas sobre la orden del presidente. Texas se convertía así en último estado en abolir la esclavitud y anunciaba la liberación de más de 25.000 personas.

El albinismo no es una etnia, ni una prueba de discriminación hacia los blancos.

