La huella colonial y el neocolonialismo en África: un crimen consentido y fomentado por la comunidad internacional

El continente africano es ahora mismo el más pobre de los cinco existentes. De entre los países más deprimidos económicamente en el mundo, los diez primeros se encuentran en la parte subsahariana, lo que viene a significar un tercio del total. Así, el 40 % de la población africana vive por debajo del umbral de la pobreza —menos de dos dólares al día—, según el Banco Mundial. Sin embargo, y para mayor contraste, en África se hallan las mayores cantidades de recursos naturales, con la tercera parte de las reservas minerales, el 24 % de las tierras cultivables del planeta y múltiples fuentes de energía por explotar. Entonces, si la tierra es inmensamente rica, ¿por qué sus gentes están sumidas en la miseria? ¿Qué personas o entidades se están lucrando a su costa?

Para hallar las respuestas a estas cuestiones, debemos remontarnos al pasado, donde se fraguó un sistema criminal basado en la explotación, el dominio y la usurpación, y que continúa vigente hasta nuestros días. Y es que, a principios del siglo XIX, los africanos aún gobernaban sus territorios bajo sus reglas y conforme a sus propios términos. La presencia europea se limitaba a determinados puntos costeros —concretamente, 31 puertos en el continente—, sacando ganancias del comercio marítimo, a excepción de Francia que desde 1830 estableció una colonia en el norte de la actual Argelia y en lo que ahora es Túnez.

Con el avance del siglo, las pretensiones de los europeos aumentaron también. Ya no les bastaba con los asentamientos portuarios, querían explotar las riquezas del interior. De esta manera, siete países europeos (Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, España, Italia y Bélgica) se repartieron África, como si de un pastel se tratase, en la Conferencia de Berlín de 1885.

Sí, estaban ansiosos por hincarle el diente a los recursos que albergaban aquellas tierras, pero la realidad es que, además de eso, anhelaban demostrar su supuesta superioridad frente a los pueblos africanos. Los delirios de grandeza de los colonos les llevaron a cometer las peores atrocidades de la humanidad, despojando de esta a los colonizados para así, destruirlos moral y culturalmente. De ahí en adelante, siguieron décadas de genocidio, injusticia, expolio, esclavitud y barbarie, los europeos parecían disfrutar con ello, develando una psicopatía letal por parte de los mismos.

Este pasado, inexorablemente, deviene en una huella colonial que afecta a los que lo padecieron en primera persona y a sus descendientes. Los traumas psicológicos y las heridas emocionales también se heredan. De igual forma, el llamado “boom de la descolonización” africana en la década de 1960 no fue más que una cortina de humo, detrás de ella estaba surgiendo una nueva forma de colonialismo, adaptada y mejorada de cara a los nuevos paradigmas de posguerra: el neocolonialismo.

En vez de optar por la acción directa, las antiguas potencias colonizadoras —sobre todo Francia y Reino Unido—, en connivencia con las élites de poder de los países colonizados, han tejido una red de dependencia para los Estados subyugados con respecto a las viejas metrópolis mediante la deuda. Prueba de ello es la fuerte presencia militar de tropas francesas en 21 puntos distintos de la geografía africana y con seis bases militares permanentes, con la excusa de combatir el extremismo islámico. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Según los datos arrojados por una reciente investigación, la Misión de las Naciones Unidas en Mali, conocida como MINUSMA, concluye que un ataque aéreo militar francés, ocurrido el pasado tres de enero, mató deliberadamente a 22 civiles desarmados malienses que asistían a una boda. Digamos, pues, que el grado de confiabilidad del que son dignos los colonos franceses es directamente proporcional al que se le otorgaría a una serpiente: ninguno.

Y aún hay más. Seis de los diez países más pobres de África y del mundo no tienen una moneda propia como tal. Sí, como lo oye. Se trata de Níger, República Centroafricana, Chad, Mali, Burkina Faso y República Democrática del Congo. Todos ellos utilizan el franco CFA (Comunidad Financiera Africana, originalmente Colonias Francesas de África) desde hace casi 77 años, de cuya impresión se ocupa el Banco Central Francés. ¿Por qué? Por la sencilla, pero importante, razón de que es en el dominio del flujo del capital donde se halla el auténtico poder. Ya lo decía hace más de 200 años Mayer Amschel Rothschild: “Dadme el control del suministro del dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes”. Henry Kissinger lo reafirmaría en 1973: “Controla los alimentos y controlarás a la gente; controla el petróleo y controlarás las naciones; controla el dinero y controlarás el mundo”. Ambos individuos sabían de lo que hablaban, lo hacían en base a su experiencia.

Por su parte, el Reino Unido tiene campos petrolíferos y gasísticos en distintos zonas estratégicas de África que son explotadas por empresas inglesas como el Grupo Royal Dutch Shell (18 bases) y la British Petroleum (13 bases). En 2010, WikiLeaks reveló que la Shell lo sabe todo sobre las decisiones clave en los ministerios gubernamentales en cuyos países tiene plantas de extracción. Asesinan, roban, extorsionan, destruyen el medio ambiente, alteran la economía a su antojo y, sin embargo, disfrutan de una impunidad aplastante.

Con la era del neocolonialismo, a Francia y Reino Unido, se han unido China y las corporaciones transnacionales estadounidenses —las cuales, sobre todo las tecnológicas, promueven la esclavitud infantil en las minas del Congo— que ven al continente africano como un enorme tesoro del que deben apropiarse, sin importar que para ello sea necesario asesinar o robar. Y no solo eso, sino que, para colmo, a sus habitantes se los ve como esclavos, mano de obra barata o gratis susceptible de servir a sus intereses, voluntaria o forzosamente. Mientras todo esto sucede, las oenegés —que más bien parecen tentáculos de las mafias corporativas— y las organizaciones internacionales miran para otro lado, cuando no, contribuyen a proteger dichos intereses deleznables.

Sylvie Bécquer

