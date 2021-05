Comunicado Afroféminas en Colombia. 21 de mayo día de la afrocolombianidad

Es importante saber que, a través de la Ley 725 de 2001 se decretó el día internacional de la Afrocolombianidad para conmemorar la abolición de la esclavitud en Colombia, efectuada el 21 de mayo de 1851 mediante la ley 21 de 1851, la cual entró en vigencia el 01 de enero de 1852; al día de hoy ha transcurrido 170 años desde la manumisión de la esclavitud de todes nuestros ancestros que fueron raptades, despatriades de mama África-subsahariana para ser subyugades a tratos inhumanos, y comercializades a través del rio Nilo, Océano atlántico, y Océano Indico.

Este día es recordado por la diáspora africana, como uno de los innumerables logros que obtuvieron nuestres guerreras y guerreros africanes al no desfallecer hasta obtener la libertad, a pesar de que sea limitada, para todes sus descendientes.

Ahora bien, vale la pena resaltar algunos antecedentes jurídicos y sociales que conllevaron a que se declarara en Colombia la llamada libertad en el año 1851. De esta forma, el primer hecho importante a mencionar es el acto valiente de nuestras ancestras y ancestros cimarrones, que lograron escapar de la institución de la esclavitud, a través de la construcción de espacios geográficos denominados palenques. Lugares donde podían ejercer y crear con total libertad sus ideas económicas,sociales, políticas y culturales.

Esta lucha, cargada de grandes historias durante la época de la colonia permitió que luego de la declaración de la independencia, en 1814 fuera sancionada la Ley de Libertad de Vientres, la cual permitía que las hijas e hijos de las personas negras esclavizadas nacieran libres, y que prestaran sus servicios como forma de recompensa por su manutención a los esclavizadores hasta cumplir 16 años.

Después de esta ley, surgieron distintos decretos que permitían establecer la libertad de manera gradual, con el fin de que no se perjudicara de manera económica a quienes ejercían este acto cruel de la esclavitud. En ese contexto, en el marco de la creación de la Constitución de Cúcuta, se creó la Ley del 21 de julio de 1821, un texto jurídico que realizó ciertos cambios a la ley sancionada en 1814, pues si bien establecía que la libertad de las nacidas y nacidos de padres y madres esclavizados se daba desde el parto, pero la obligación del pago por su manutención se debía dar a la edad de 18 años, es decir, se aumentó 2 años a este requisito. Adicionalmente, esta ley trajo la abolición del tráfico de personas negras esclavizadas, acto dio origen a la serie de vulneraciones de derechos de nuestros ancestros y ancestras traídos de África hasta América.

Este 21 de mayo los y las afrocolombianos lamentablemente no celebramos la libertad y respeto de nuestros derechos, hoy mantenemos una lucha permanente por la libertad de expresión, por el verdadero reconocimiento y respeto de nuestros derechos, por oportunidades reales que nos permita tener una calidad de vida. Hoy luchamos por el respeto a la vida, por oportunidades laborales, por el acceso a la salud y una educación gratuita para todos y todas, sin importar la etnia o condición social. Pero nuestra mayor lucha hoy es la defensa del derecho a la protesta, al diálogo y sobre todo al respecto de la vida.

Es por eso que hoy 21 de Mayo del 2021 aún sobran los motivos de lucha de las comunidades Negras en Colombia. Ya que, aún seguimos siendo la población con uno de los menores acceso a la educación superior, con la menor representativa política, con el mayor porcentaje de pobreza en el país, con el mayor número de asesinatos en las protestas pacíficas en busca del cumplimiento de nuestros derechos. Es por esto que Jóvenes, mujeres, niñas y niños, adultos pertenecientes a las comunidades Negras en Colombia tenemos la responsabilidad social, política y cultural de seguir luchando y dejar un legado de derechos y empoderamiento a nuestras nuevas generaciones.

En el marco de esta fecha conmemorativa, aún queda mucho por reparar al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. No basta con el reconocimiento constitucional de nuestras comunidades, si las garantías en nuestros territorios ancestrales no han sido dadas y nuestra vida en las ciudades está marcada por la vulneración constante de nuestros derechos y la hostilidad del racismo cotidiano. Anhelamos un día de la afrocolombianidad, donde todos esos soportes necesarios para la vida que el estado colombiano se ha rehusado a concedernos en estos 170 años, sean concedidos. Así como esperamos que lo sean con una mirada interseccional, que comprenda cómo el racismo afecta diferencialmente nuestras posibilidades de existencia. Hoy, tal como viene sucediendo desde hace siglos: el pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero resiste, porque el seguir batallando contra un estado racista, patriarcal y colonialista, no es otra cosa que parte del legado y las enseñanzas que nos dejaron nuestros y nuestras ancestras.

AFROFÉMINAS COLOMBIA- Por la lucha de nuestros derechos ancestrales!

Alejandra Pretel Afrocolombiana radicada en Argentina. Estudiante de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Militante afrofeminista, antirracista y bisexual. Más textos de Alejandra

Karen Yiseth Hinestroza Narváez Afrodescendiente, feminista, y abogada; de nacionalidad Colombiana, residente en Santiago de Cali, Valle del Cauca. Más textos de Karen

Evelin Yusseth Asprilla Caicedo Una mujer negra, humana, luchadora insaciable de los derechos humanos de las comunidades negras, amante de la política, y de la música, comida y danza del Pacífico colombiano. Es oriunda de Bogotá con ascendencia chocoacana y caucana. Abogada con mención en periodismo y opinión pública de la Universidad del Rosario, certificada en estudios Afrolatinoamericanos de Afro-Latin American Reserach Institute de Harvard University, y candidata a magister en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto. Más textos de Evelin

Ana María Bello Gómez Mujer, Afrodescendiente, Abogada maestrante en Derechos Humanos con deseos de servir a la sociedad en una visión incluyente y justa. Fundadora de la organización Red de Mujeres de la Diáspora, un proyecto que se encamina a la defensa de derechos humanos, ejerciendo un feminismo social, depurando paradigmas raciales, culturales y políticos, dónde la fuerza de la mujer toma su auge y la descolonización mental prevalece. Más textos de Ana María

Nahomy Cantillo Nahomy Cantillo

Desde el Pacifico Colombiano

«Somos lo que hacemos»

Twitter @nahyo17 IG @nahyo20 Más textos de Nahomy

Margleinis Mosquera Cuesta

