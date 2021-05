COMUNICADO OFICIAL AFROFÉMINAS. Manifestando rechazo a hechos acontecidos en Colombia

Al observar las distintas manifestaciones en rechazo a ciertas políticas del gobierno de Colombia en curso, entre las que se incluye: el impacto socioeconómico a les trabajadores, a causa de una propuesta del actual gobierno, que pretende eliminar el fondo estatal de pensiones (Colpensiones) y la reducción del salario hasta ubicarlo en 75% del mínimo, la ola de violencia y asesinatos que han cobrado la vida de líderes y lideresas sociales (muches de elles indígenas y afrocolombianes), la pretensión de instaurar una reforma a la salud, que lejos de reducir la brecha, aumentaría la desigualdad respecto al acceso a este derecho básico, además de la falta de compromiso por parte del gobierno, para cumplir con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, firmado el 24 de noviembre de 2016.

Manifestación en Colombia. Fuente EFE

Las escenas de terror culminadas en sangre, la imposibilidad de gritar justicia, la incesante vulneración de derechos humanos, ultrajando la dignidad e integridad de muches colombianes y el abuso desmedido de la autoridad por parte de las fuerzas policiales, han sido lamentablemente, una imagen recurrente desde este 28 de abril, donde se dio inicio al Paro Nacional indefinido en todo el territorio colombiano.

Desde Afroféminas, unidas desde la diáspora como hermanas en el mundo, manifestamos el rechazo a estos actos atroces, autorizados y propiciados por el mismo Estado, en cabeza de sus gobernantes y de las altas cortes. No se justifica la violencia con barbaries. No es posible argumentar la muerte, tras cercenar la vida de tantes líderes, defensores de derechos humanos, hombres, jóvenes, niñes, personas LGBTQI+ y mujeres, mientras la ciudadanía clama a gritos no ser masacrada por un conflicto interno, desarraigado y sin esperanza de cambio.

Como mujeres negras en el mundo, alzamos la voz frente a la inoperancia e ineptitud de los medios tradicionales de comunicación. Las noticias de las masacres en diferentes ciudades de Colombia han circulado gracias a que la gente con sus teléfonos en mano, ha documentado lo que está sucediendo en las calles. Hoy más que nunca, creemos en la relevancia de nuestro trabajo como relatoras, redactoras, periodistas e investigadoras independientes.

Hasta el momento se ha tenido conocimiento de 940 casos de abuso policial, 30 casos de uso de armas de fuego, 21 homicidios a manos de la fuerza pública, 672 detenciones arbitrarias y 4 victimas de violencia sexual, registradas a la fecha del 3 de mayo de 2021 (registradas oficialmente, sin contar los hechos que no han sido legalizados).

Rechazamos de antemano, los distintos tipos de violencia sexual que han afectado a mujeres de distintos sectores. Colombia ha sido un país con más de 60 años de conflicto armado, donde la conciencia permanece inerte con el reflejo de una humanidad desadaptada, a las condiciones de una convivencia pacífica, tolerante y respetuosa respecto a los derechos de les demás.

A su vez, manifestamos nuestro apoyo a todes les colombianes que están ejerciendo su derecho a la protesta social y exigimos al Estado colombiano, respetar y velar por el bienestar del pueblo y la no vulneración de los derechos humanos, de quienes han decidido salir a las calles. La libertad de ejercer el libre derecho de expresión, manifestación y de exigir condiciones dignas y básicas como seres humanos, no debería estar penada con la muerte, la violación y la masacre ni con la complicidad de los medios, de un pueblo orgulloso, tan rico en historia, tradiciones y lucha, que ya no puede más. Un pueblo, que ya no puede respirar y ha dicho basta. Desde otras partes del mundo, repudiamos estos actos de doblegación y coacción, que atenta contra la vida y la libertad.

Además, rechazamos la criminalización de la protesta y los prejuicios sobre les jóvenes que con mucho coraje y resiliencia han decidido ocupar las calles. No podemos permitir que, fruto del terror y la instrumentalización mediática, se acuse a la totalidad de manifestantes de vándales, cuando incluso algunes de elles, fueron asesinades en medio de las protestas, como sucedió con Nicolás Guerrero al norte de Cali. Abogamos por el reconocimiento de las causas que han convocado al paro nacional indefinido, como causas justas y necesarias para la garantía de los derechos de la clase trabajadora, cuyas vidas están siendo asesinadas impunemente, pues el Estado Colombiano tan sólo reconoce la

ciudadanía en quienes ocupan las clases sociales más altas. Reiteramos, quienes hoy están luchando por el sueño de una Colombia con justicia social, son señalades como vándales y no como colombianes que ejercen su derecho constitucional a la protesta y a la ocupación del espacio público.

Desde el lugar de muchas de nosotras, mujeres negras colombianas, que seríamos tildadas como vándalas, preguntamos a quienes se autodenominan patriotas y sólo se han dedicado a señalar, juzgar y agredir verbal y físicamente a les verdaderes guerreres, ¿qué se siente que otro sea el que luche y muera por un futuro más justo y menos desigual para sus hijos y nietos, mientras ustedes están alineades a un sistema corrupto y no pueden ver más allá de sus privilegios? ¿acaso pueden dormir en paz?

Por último, abrazamos al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero que se moviliza en esta extensa jornada y sale una vez más a las calles, en búsqueda de condiciones de vida más equitativas y con la ilusión, de que las movilizaciones den lugar a mejoras en todas las precariedades que atraviesan, tanto nuestros teritorios ancestrales, como nuestras vidas en las grandes ciudades. A les lectores de la plataforma, pedimos difundan cada noticia que vean, respecto a las atrocidades que comete el Estado Colombiano con les ciudadanes (especialmente con les jóvenes de Cali, quienes han sido profundamente vulnerades y agredides en estos días) pues las redes sociales son hoy, una de nuestras armas de defensa, debido a la instrumentalización de los medios de comunicación por la clase política dirigente y la oligarquía colombiana, donde sólo se desgastan en tratarnos de criminales y vándales, para así deslegitimar no sólo las protestas, sino también nuestras ansías colectivas de alcanzar una democracia genuina.

QUE NUESTROS PRIVILEGIOS NO NUBLEN LA EMPATÍA Y RESPETO POR LA VIDA.

¡Alto a la masacre! ¡Alto a la represión del Estado! ¡La protesta social no es un delito, la protesta social es un derecho! ¡Duque, pare la masacre!

AXÉ AXÉ AXÉ Que nuestres ancestres hagan lo suyo.

Por un país libre de violencia.

AFROFÉMINAS en distintas partes del mundo

