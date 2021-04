Frantz Fanon y la pigmentocracia

Frantz Omar Fanon; nacido en 1925, luchador contra la ocupación nazi en Francia, referente en la guerra de independencia de Argelia y del pensamiento liberador contemporáneo. Fue un filósofo, escritor y revolucionario que cuestionó la sumisión interna, y expone sus teorías de dominación colonial en su primer libro “Piel negra, máscaras blancas»(1) :

A principios de la década de los 50s, una serie de sucesos, como lo fue la Segunda Guerra Mundial y el envío de africanos a luchar por ser pertenecientes a colonias, reforzaron las ideas anticoloniales. Ya que los triunfos fueron adjudicados por los blancos. Dejando una vez más a la comunidad negra en la invisibilidad. Paralelamente, el concepto de libertad universal cobraba fuerza en Europa(2). Es durante estos acontecimientos, que el escritor, filósofo y psiquiatra Frantz Fanon, escribe “Piel negra, máscaras blancas» en 1952. En este libro, Fanon estudia e investiga la sumisión interna y la manera en como los discursos coloniales son interiorizados por los dominados. Explicándola como una manifestación psicológica, derivada de la dominación institucional. Es por esto que hace énfasis en el necesario entendimiento de los mecanismos colonizadores, para lograr entenderlo y desmantelarlo(3).

En este libro se expone la idea del colonialismo como una estructura que determina el funcionamiento de la sociedad. Esta idea es reforzada y alimentada por la internalización de la opresión, convirtiéndola en un ciclo vicioso. El cual es necesario romper tras la integración y conciencia de la dominación sufrida y ejercida. Con el objetivo de lograr la libertad e igualdad entre hombres(4). Su enfoque no es la estructura económica, sino el resultado de esta, la cual impacta en la sociedad y su manera de dirigirse.

Fanon ayuda a entender la pigmentocracia. La cual es una estructura jerárquica donde el estatus y valor como persona, depende de tu color de piel. Teniendo como los máximos merecedores a los blancos, en cambio los negros son los últimos de la lista. Sin embargo, esta pigmentocracia también hace distinción dentro de la misma comunidad negra, alimentando esta idea de ser superior por no ser “tan negro”. Uno de los problemas que nota Fanon es que a diferencia de otros lugares como EE.UU y Sudáfrica, donde la segregación estaba respaldada por leyes. En el caso de su natal Martinica, era un sistema de hecho, a lo cual se refiere a la práctica de segregación sin bases jurídicas, pero con un gran impacto debido a la nula notoriedad de la situación. Estos acontecimientos tuvieron consecuencias psicológicas, tanto para los colonizadores como los colonizados. En el caso de la comunidad negra surgió el blanqueamiento. Este proceso lo veían como la única manera de obtener reconocimiento. Esta búsqueda de aceptación, resulta en la auto-denigración referente a su propia condición, creando un círculo vicioso y reproducción de estas ideas dentro de las mismas comunidades negras.

Después de un constante cuestionamiento Fanon concluye que el colonialismo es una estructura alimentada tanto por la víctima como por el victimario. Es decir, autosustentable(5). Es por esto que es necesaria la conciencia de ambas partes, para poder eliminar el sistema. Siendo uno de los principales argumentos actuales en la luchas antirracistas(6).

Henriette Mbawmbaw Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas Puebla.

